Зидан: Винисиус не покинет «Реал» в январе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Винисиусом Жуниором в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Винисиус не покинет «Реал» в январе. У нас 26 футболистов, и это правда, что он не получает много игровой практики, но мы будем полагаться на него. Сейчас не его время, но всё может быстро измениться», — приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 19-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Завтра, 30 ноября, «сливочные» проведут матч 15-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Встреча состоится в Витории на стадионе «Мендисорроса», начало — в 15:00 мск.