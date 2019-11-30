Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Voetbal International.
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