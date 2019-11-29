«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов

В матче 15-го тура нидерландской Эредивизии «Херенвен» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Витесса» Тим Матавж на 8-й минуте. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил форвард Брайан Линссен. На 42-й минуте полузащитник «Херенвена» Хишам Файк отыграл один мяч. В середине второго тайма хозяева вышли вперёд — отличились нападающие Митчелл ван Берген и Йенс Одгор.

Серия поражений «Витесса» в чемпионате Нидерландов достигла пяти матчей. Ранее команда Слуцкого проиграла «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).

«Херенвен», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, «Витесс» (23) — шестое.