«Арсенал» заинтересован в назначении Роджерса. «Лестер» оценивает его в £ 14 млн

«Лестер Сити» потребует компенсацию в размере £ 14 млн от любого клуба английской Премьер-лиги, заинтересованного в услугах главного тренера команды — Брендана Роджерса, — сообщает The Telegraph.

Сумма, необходимая, чтобы Роджерс покинул стадион «Кинг Пауэр — Уолкерс», является существенной, поскольку бывший менеджер «Селтика» вновь заявил о приверженности клубу в пятницу.

«Лестер», с точки зрения истории и базы поддержки, может не соответствовать размерам некоторых крупных клубов в этой стране. Но если вы счастливы в клубе, как тренер, и у вас есть группа людей, с которыми вам нравится работать, то не вижу смысла искать подобное в другом месте. Верю, что с «Лестером» мы можем добиться многого», — прокомментировал слухи об уходе Брендан Роджерс на предматчевой пресс-конференции, посвящённой матчу с «Эвертоном».

Роджерс находится в шорт-листе «Арсенала», после того как лондонский клуб объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.



«Лестер» вышел на второе место в первом же полноценном сезоне. Но Брендан не планирует уходить менее чем через 12 месяцев после его возвращения в английский футбол.