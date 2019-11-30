Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» отметил, что открыт для переговоров о новом контракте с «горожанами». Действующее соглашение каталонского специалиста с клубом рассчитано до 2021 года.



«Моё будущее в „Манчестер Сити“ зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдёт. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде.



Хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперёд. Мы работаем над этим, и это главное. Мы должны чувствовать, что можем двигаться вперёд вместе и наслаждаться этим процессом. Когда почувствую, что это больше не так, буду разговаривать с руководством „Манчестер Сити“, — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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