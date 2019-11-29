Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: сначала «Ман Сити» нужно обойти «Лестер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что в настоящее время не думает о борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Не думаю о том, сколько нам нужно выиграть матчей. Знаю, что мы не можем проигрывать. Сейчас я не думаю о победе в Премьер-лиге. Никогда не думал об этом, даже в те сезоны, когда мы становились чемпионами. Сначала нам нужно обойти «Лестер Сити», затем — «Ливерпуль», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 13 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 37 очков. «Лестер Сити» (29) занимает второе место, «Манчестер Сити» (28) — третье.

Завтра, 30 ноября, «горожане» проведут матч 14-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 15:30 мск.