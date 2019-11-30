Президент «Барселоны»: Месси — лучший игрок в истории футбола

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с речью по случаю 120-летия клуба.
«История Барселоны – это 120 лет постоянной борьбы. Это 120 лет препятствий, которые мы преодолели, и которые всё время укрепляли нас. Это 120 лет успеха и поражений, которые сделали нас сильнее.
Основатель «Барселоны» Жоан Гампер был провидцем, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Но было сложно представить, что через 120 лет «Барселона» станет самым большим клубом в мире.
С Йоханом Круиффом мы начали наслаждаться успехом. Но наибольшее влияние на «Барселону» он оказал в качестве тренера. Круифф создал команду мечты, которая играла по-другому. Новый стиль начали использовать наши молодёжные команды.
Это наследие живёт и сегодня. Это наш стиль игры, наш образ мышления. Это то, как мы хотим играть и соревноваться. Это то, как мы хотим развивать футболистов.
У нас есть привилегия, поскольку подобного никогда не было раньше. С 2003 года, когда Роналдиньо подписал контракт, мы снова улыбались. Затем всё изменило появление Лионеля Месси. Он лучший игрок в истории футбола. Он знаменует эпоху огромного успеха», — приводит слова Бартомеу Sport.es.
- 30 ноября 2019
-
01:33
-
00:56
-
00:48
-
00:24
-
00:15
-
00:09
- 29 ноября 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:27
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:04
-
21:57
-
21:38
-
21:35
-
21:15
-
21:09
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:01
-
19:31
-
19:11
-
19:06
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:19