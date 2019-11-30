Головин поддержал Де Брёйне, раскритиковавшего новый формат жеребьёвки Евро

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о потенциальных соперниках национальной команды на Евро-2020, а также поддержал бельгийского хавбека Кевина Де Брёйне, назвавшего позором новый формат жеребьёвки турнира, при котором некоторые команды заранее узнают состав групп.



«Кто предпочтительнее в группе – Уэльс или Финляндия? Сложно сказать. Сейчас все команды научились хорошо играть в футбол. Взять тех же французов в последнем матче: чемпионы мира, играли дома, а кое-как обыграли Албанию — 2:1. Между этими сборными огромная пропасть, но вот как получается. А мы не французы, нам и с теми и с теми будет тяжело. Уэльс помню ещё по Евро-2016, хорошая команда. А финны будут биться с первой до последней секунды. С такими командами тяжело. Но будем готовиться. Почти месяц подготовки проведём вместе, начнём лучше друг друга чувствовать. Так что на Евро, думаю, будем выглядеть лучше, чем в квалификации.



Что касается слов Де Брёйне, согласен, это не очень хорошо. Должна быть нормальная жеребьёвка. Но мне не так уж и важно, с кем играть, я просто в ожидании турнира. Прикольно, что Евро пройдёт в разных странах», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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