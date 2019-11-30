«Ростов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает «Урал». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
Статистика футболистов
- 30 ноября 2019
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