Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Ростов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает «Урал». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Урал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Расписание матчей чемпионата России

Статистика футболистов

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019