«Ньюкасл» сравнял счёт в матче с «МС» после мощного удара в нижний угол. Видео
На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте матча при счёте 0:1 хозяева отправили мяч в ворота гостей усилиями защитника Йетро Виллемса, он нанёс точный сильный удар в нижний угол после передачи партнёра.
Видео доступно на «Чемпионате».
После 13 туров «Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Сити» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Лестер Сити» (29) и «Ливерпулю» (37).
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20. Расписание матчей.
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