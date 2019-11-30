«Ньюкасл» сравнял счёт в матче с «МС» после мощного удара в нижний угол. Видео

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 25-й минуте матча при счёте 0:1 хозяева отправили мяч в ворота гостей усилиями защитника Йетро Виллемса, он нанёс точный сильный удар в нижний угол после передачи партнёра.

Видео доступно на «Чемпионате».



После 13 туров «Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Сити» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Лестер Сити» (29) и «Ливерпулю» (37).



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