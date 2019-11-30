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Марадона: арбитр матча с «Банфилдом» видит даже хуже слепого тенора Бочелли

Марадона: арбитр матча с «Банфилдом» видит даже хуже слепого тенора Бочелли
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона раскритиковал главного арбитра матча 15-го тура чемпионата Аргентины с «Банфилдом» Фернандо Эспинозу. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 13-й минуте Эрик Рамирес вывел команду Марадоны вперёд. На 29-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён его партнёр по команде Нельсон Инсфран. Через 4 минуты Хесус Датоло ударом с пенальти сравнял счёт.

«Этот парень, кажется, ничего не видит. Мне кажется, он видит даже хуже слепого тенора Андреа Бочелли. Эспиноза — это катастрофа, мои игроки сделали всё для победы. Когда он решил назначить пенальти, то посмотрел на помощника на линии. Он лжец и трус», — приводит слова Марадоны Sport1.de.

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