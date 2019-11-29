Марадона может возглавить испанский клуб «Эльче»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона может стать новым главным тренером «Эльче», который выступает в испанской Сегунде — втором по силе дивизионе страны, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что в ближайшее время «Эльче» приобретёт футбольный агент Кристиан Брагарник, представляющий интересы Марадоны. Эта новость привела к появлению слухов о новом месте работы бывшего футболиста.

Люди из окружения Марадоны дали понять, что он вряд ли возглавит «Эльче» в ближайшее время, но и такой вариант не исключён. В настоящее время 59-летний специалист работает главным тренером в аргентинском клубе «Химнасия и Эсгрима».

«Эльче», набрав 24 очка в 17 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Сегунды.