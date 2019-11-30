Чемпионат Чили завершён досрочно. Чемпион объявлен без учёта 6 оставшихся туров
Федерация футбола Чили объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за антиправительственных протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщает BBC.
Шесть туров, которые остались сыграть командам, отменены. «Универсидад Католика» объявлен чемпионом страны. В то же время принято решение, что ни одна из команд не будет понижена в классе по итогам текущего сезона. Также ни один из коллективов не выйдет в дивизион выше.
Все клубы отказались от дальнейшего проведения чемпионата ввиду отсутствия гарантий безопасности и согласились объявить чемпионом команду, которая за шесть туров до завершения первенства опережала ближайшего преследователя на 13 очков. Для «Универсидад Католики» этот чемпионский титул стал 14-м в истории.
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