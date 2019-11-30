Дюков: думаю, достигнем договорённости с Черчесовым о продлении контракта

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в ближайшее время РФС достигнет соглашения с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым о продлении контракта.

«Думаю, в ближайшее время мы достигнем договорённости», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда выступала на домашнем чемпионата мира 2018 года, где дошла до четвертьфинала. Всего под руководством 56-летнего специалиста сборная сыграла 41 матч. На её счету 19 побед 7 ничьих и 15 поражений.

В финальную часть чемпионата Европы 2020 года сборная России вышла со второго места отборочной группы, где её соперниками были Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Действующий контракт Черчесова со сборной России действует до лета 2020 года.