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Бышовец: последний матч между Россией и Данией определит вторую команду в группе

Бышовец: последний матч между Россией и Данией определит вторую команду в группе
Футбол / Евро-2020 0

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная России в группе В сыграет с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

«Мне можно было не смотреть жеребьёвку. Я выиграл несколько пари, сказав, что соперником сборной России будет Финляндия.

Сборная Финляндии в нашей группе будет явным аутсайдером. Тем более им придётся первый матч играть в Копенгагене с Данией. Стратегия турнира для России — не проигрывать Бельгии. Можно только мечтать о недооценке. Второй матч турнира — с Финляндией. Не думаю, что для нас эта команда непроходимая. Ну и последний матч определит вторую команду в группе — Дания или Россия. Нужно выступить достойно. Мечтая о невозможном, главное — не обещать невозможного.

С Финляндией придётся играть, исходя из результата матча с Бельгией. В любом случае это должна быть игра на победу. Нужно обязательно обыгрывать Финляндию, только это сохранит нам шансы на выход из группы. Я настроен оптимистично», — цитирует Бышовца «Спорт день за днём».

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Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.
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