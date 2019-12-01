В проигранном матче с «Вест Хэмом» игроки «Челси» не совершили ни одного фола
В матче 14-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» футболисты «Челси» не совершили ни одного фола.
Как сообщает Squawka в своём «твиттере», такое событие, начиная с сезона-2003/04, случилось лишь во второй раз в высшем английском дивизионе. Впервые одна из команд ни разу не сфолила в матче АПЛ в апреле текущего года. Тогда завершить встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион» без единого нарушения правил удалось игрокам «Вулверхэмптона».
Интересно, что футболисты «Вест Хэм Юнайтед» в матче с «Челси» нарушили правила 16 раз.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 4-е место. В активе команды 26 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков. «Вест Хэм Юнайтед» поднялся на 13-е место, набрав 16 очков.
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