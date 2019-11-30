«Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ, «Челси» уступил «Вест Хэму»

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Борнмут». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Алли оформил дубль. На 69-й минуте третий мяч в ворота гостей отправил хавбек Мусса Сиссоко. В середине второй половины отличился полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон. В концовке Уилсон оформил дубль.

Результаты других матчей 14-го тура чемпионата Англии

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас» — 0:2.

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