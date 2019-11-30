«Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ, «Челси» уступил «Вест Хэму»
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Борнмут». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Алли оформил дубль. На 69-й минуте третий мяч в ворота гостей отправил хавбек Мусса Сиссоко. В середине второй половины отличился полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон. В концовке Уилсон оформил дубль.
Результаты других матчей 14-го тура чемпионата Англии
«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1
«Бёрнли» — «Кристал Пэлас» — 0:2.
Турнирная таблица английского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Алли – 21' 2:0 Алли – 50' 3:0 Сиссоко – 69' 3:1 Уилсон – 73' 3:2 Уилсон – 90+6'
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Крессвел – 48'
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Заха – 45+1' 0:2 Шлупп – 78'
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