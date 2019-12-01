Дюков: сборной России будет непросто на Евро, но мы верим в себя

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира чемпионата Европы 2020 года.
«Формат турнира уникальный: ещё до жеребьёвки был определён и номер нашей группы, и два соперника — Дания и Бельгия. Интрига была всего лишь одна: какой будет четвёртая команда в нашей группе. Вчера мы узнали, что это Финляндия. Если говорить о наших соперниках, то Бельгия не нуждается в представлении. Это первая команда в рейтинге ФИФА, её силу мы проверили на себе во время группового этапа. Дания находится выше нас в рейтинге ФИФА, её отличает прекрасная организация игры. У Дании много опытных игроков, которые играют в топ-5 чемпионатах Европы. Будет непросто, но мы верим в себя. Важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели.
Не очень хорошо начинать турнир с командой Бельгии. Но хорошо, что первые две встречи играем в Санкт-Петербурге. Если бы второй матч проводили в Копенгагене, то команде пришлось бы менять место дислокации посередине группового этапа.
Кто предпочтительнее — Финляндия или Уэльс? Сложно сказать. Надо смотреть, как будут готовы команды к турниру.
Что касается спарринг-партнёров, мы уже начали переговоры с рядом сборных, но подробности объявим позже», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
- 1 декабря 2019
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