«Милан» рассчитывает объявить о подписании контракта с Ибрагимовичем 15 декабря

«Милан» надеется объявить о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем 15 декабря, сообщает Corriere della sera.



15 декабря «Милан» отметит 120-летние клуба. По информации источника, объявление о заключении контракта с 38-летним шведским футболистом должно стать своеобразным подарком болельщикам к юбилею «Милана». Сообщается, что соглашение Ибрагимовича с итальянским клубом будет рассчитано на полтора года, однако у шведского игрока будет право расторгнуть соглашение по окончании нынешнего сезона.



Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний швед официально станет свободным агентом.

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