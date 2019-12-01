«Норвич» — «Арсенал»: Пукки разобрался с четырьмя защитниками гостей и забил

В Норидже сегодня, 1 декабря, проходит матча 14-го тура АПЛ. Местный «Норвич» принимает лондонский «Арсенал».

Счёт в матче на 21-й минуте открыл форвард «Норвича» и сборной Финляндии Теэму Пукки. Нападающий получил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной, находясь в окружении четырёх соперников, и пробил по воротам. В итоге мяч срикошетил от одного из защитников «Арсенала» и попал в ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» проводит первый матч под руководством нового тренера. Фредрик Юнгберг сменил на посту главного тренера Унаи Эмери и пока работает с приставкой и.о. «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Норвич» находится на 19-й строчке с 10 очками.