«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1.
Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева. В составе гостей забитым мячом отметился Маттиа Валоти, ассистировал ему Тьяго Сионек.
Победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 37 очков и опережает «Ювентус» на одно очко.
В параллельных матчах «Лацио» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0. Дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Луис Альберто. «Милан» обыграл «Парму» со счётом 1:0 благодаря голу на 88-й минуте Тео Бернара Франсуа.
Италия - Серия А. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
СПАЛ
Феррара
1:0 Мартинес – 16' 2:0 Мартинес – 41' 2:1 Валоти – 50'
Италия - Серия А. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Иммобиле – 9' 2:0 Иммобиле – 36' (пен) 3:0 Альберто – 45+1' (пен)
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