«МЮ» отыгрался в матче с «Астон Виллой» благодаря автоголу вратаря

Сегодня, 1 декабря, в Манчестере на «Олд Траффорд» проходит матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу».
Гости открыли счёт уже в самом начале встречи. На 10-й минуте хавбек бирмингемцев Джек Грилиш получил мяч на углу штрафной и закрутил его в дальнюю девятку. Хозяева сумели отыграться лишь в самой концовке первой половины встречи. Маркус Рашфорд пробил головой после навеса, мяч попал в штангу и отскочил в спину голкипера бирмингемцев Тома Хитона. После этого мяч срикошетил в ворота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Астон Вилла» с 14 очками располагается на 16-м месте.
Ранее сегодня уже состоялись два матча 14-го тура. «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Норвич» (2:2).
- 1 декабря 2019
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