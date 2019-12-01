«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали Иан Хассин и Даррен Кэнн.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Джек Грилиш, которому ассистировал Анвар Эль-Гази. В конце первого тайма манкунианцы восстановили равновесие благодаря автоголу Тома Хитона. На 64-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд, отличился Виктор Линделёф. Через пару минут счёт сравнял Тайрон Мингс с передачи Мэтта Таргетта.
«Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 15-м месте.
- 1 декабря 2019
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