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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали Иан Хассин и Даррен Кэнн.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Джек Грилиш, которому ассистировал Анвар Эль-Гази. В конце первого тайма манкунианцы восстановили равновесие благодаря автоголу Тома Хитона. На 64-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд, отличился Виктор Линделёф. Через пару минут счёт сравнял Тайрон Мингс с передачи Мэтта Таргетта.

«Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Грилиш – 11'   1:1 Хитон – 42' (автогол)   2:1 Линделёф – 64'   2:2 Мингс – 66'
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