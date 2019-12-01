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«Пусть на табло смотрят». Дзюба отказался комментировать победу над «Спартаком»

«Пусть на табло смотрят». Дзюба отказался комментировать победу над «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отказался комментировать победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Комментарий к матчу? Не-не, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам. Что гол на Кутепова записали, не обидно. Главное — победа», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги Кутепова. «Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

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