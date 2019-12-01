Уткин — о словах Дзюбы: ты назвал фанатов фашистами. Ну и кто ты после этого?

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0.

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день — моё глубокое убеждение. Тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз и ещё споют.

А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было бы сказать. А ты ещё и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого… Эх", — написал Уткин в своём телеграм-канале.