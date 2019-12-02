Уткин: матч с «Зенитом» проиграл Тедеско

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).
«Матч проиграл Тедеско. Пора уже, мне кажется, судить о нём с большей определённостью. Все его ключевые решения были ошибочными. Я накануне матча написал, что единственный вариант верный игры против Дзюбы, чтобы против него чаще оказывался Жиго. Разумеется, я не имел ввиду персональную опеку. В итоге мы видим, как Дзюба забивает из-под Кутепова, которого он просто смял. Так, как Кутепов сыграл против Дзюбы в голевом эпизоде, так не играют. Человек пятился, в конце концов сел на попу, мяч прилетел к нему в колено, залетел в ворота. Это самое несуразное, что только может быть.
Опять-таки, я не хочу гнобить игроков. Я думаю, что Илья Кутепов найдёт себя ещё где-нибудь в футболе. На самом деле, это приговор. На этом уровне он ничего не может. А жёлтая карточка, которую он на Дзюбе получил? Нельзя к такому мощному игроку, как Дзюба, льнуть сзади. Это просто даже не азбука.
Так вот, о Тедеско. Это было не правильное решение, на мой взгляд. Все решения по заменам. Ну понятно, Кутепова сняли, потому что нужно было как-то перестраиваться, к тому же у него была жёлтая карточка. Убрали Крала — всё вообще развалилось. Вышел Шюррле. Ну как если бы вышел я. Примерно тот же самый эффект. А другие варианты ещё были, между прочим", — сказал Уткин в эфире своей программы «Футбольный клуб».
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