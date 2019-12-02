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Гол Клюйверта помог «Роме» обыграть «Верону»

Гол Клюйверта помог «Роме» обыграть «Верону»
Футбол / Италия 0

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила римской «Роме» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Марко Гуида. Ему ассистировали Мауро Галетто и Сальваторе Лонго.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Джастин Клюйверт, которому ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Через несколько минут веронский клуб восстановил равновесие, отличился Марко Фараони с передачи Маттиа Цаканьи. В концовке первого тайма «Рому» вывел вперёд Диего Перротти, который реализовал 11-метровый. В компенсированное время третий гол забил Генрих Мхитарян.

«Рома», набрав 28 очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (18) — на 9-м месте.

Италия - Серия А. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 3
Рома
Рим
0:1 Клюйверт – 17'   1:1 Фараони – 21'   1:2 Перотти – 45' (пен)   1:3 Мхитарян – 90+2'
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