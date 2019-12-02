Гол Клюйверта помог «Роме» обыграть «Верону»

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила римской «Роме» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Марко Гуида. Ему ассистировали Мауро Галетто и Сальваторе Лонго.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Джастин Клюйверт, которому ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Через несколько минут веронский клуб восстановил равновесие, отличился Марко Фараони с передачи Маттиа Цаканьи. В концовке первого тайма «Рому» вывел вперёд Диего Перротти, который реализовал 11-метровый. В компенсированное время третий гол забил Генрих Мхитарян.

«Рома», набрав 28 очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (18) — на 9-м месте.