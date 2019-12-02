Аллегри вряд ли возглавит «Арсенал» из-за незнания английского

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, скорее всего, не возглавит лондонский «Арсенал», утверждает The Athletic.

По данным источника, представители английского клуба провели беседу с Аллегри ещё до того, как в отставку был отправлен Унаи Эмери. Руководству «Арсенала» не понравилось, что итальянский специалист практически не знает английский язык. Кроме того, Аллегри хотел привести в клуб свой тренерский штаб из девяти человек, что также не устраивает англичан.

При этом у самого Аллегри есть сомнения по поводу уровня «Арсенала», поэтому он предпочитает дождаться лета, чтобы рассмотреть другие варианты.

Напомним, что в данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» является Фредрик Юнгберг.