Форвард «Сельты» Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии

Испанский нападающий «Сельты» Санти Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, по данному делу вместе с Миной также проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар. 23-летний Мина обвиняется в домогательствах в отношении молодой девушки. Инцидент произошёл в июле 2017 года в Мохакаре (Андалусия, провинция Альмерия), однако обвинение было выдвинуто только сейчас.



Сообщается, что суд не установил причастность Гольдара к эпизоду с домогательствами. На данный момент игрок «Химнастика» проходит по делу как свидетель.



В нынешнем сезоне Мина принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.