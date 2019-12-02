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Форвард «Сельты» Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии

Форвард «Сельты» Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии
Футбол / Испания 0

Испанский нападающий «Сельты» Санти Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, по данному делу вместе с Миной также проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар. 23-летний Мина обвиняется в домогательствах в отношении молодой девушки. Инцидент произошёл в июле 2017 года в Мохакаре (Андалусия, провинция Альмерия), однако обвинение было выдвинуто только сейчас.

Сообщается, что суд не установил причастность Гольдара к эпизоду с домогательствами. На данный момент игрок «Химнастика» проходит по делу как свидетель.

В нынешнем сезоне Мина принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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