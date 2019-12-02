Форвард «Сельты» Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии
Испанский нападающий «Сельты» Санти Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, по данному делу вместе с Миной также проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар. 23-летний Мина обвиняется в домогательствах в отношении молодой девушки. Инцидент произошёл в июле 2017 года в Мохакаре (Андалусия, провинция Альмерия), однако обвинение было выдвинуто только сейчас.
Сообщается, что суд не установил причастность Гольдара к эпизоду с домогательствами. На данный момент игрок «Химнастика» проходит по делу как свидетель.
В нынешнем сезоне Мина принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 2 декабря 2019
-
18:54
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:38
-
17:36
-
17:20
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:10
-
16:03
-
15:35
-
15:21
-
15:21
-
15:00
-
14:51
-
14:43
-
14:22
-
13:38
-
13:23
-
13:10
-
12:41
Партнерский контент