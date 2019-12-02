Стадион «Атлетико» может быть дисквалифицирован из-за угроз фанатов Гризманну

Контрольно-дисциплинарный комитет Примеры изучит видео и аудиозапись матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) в связи с угрозами со стороны болельщиков в адрес французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, болельщики скандировали: «Гризманн, умри», а также оскорбляли футболиста. Подобные действия фанатов подпадают под пункт дисциплинарного кодекса, где речь идёт о «возгласах, которые провоцируют насилие или представляют презрение по отношению к людям, участвующим в матче».

Если вина болельщиков мадридского клуба будет доказана, «Атлетико» может грозить штраф в размере до € 90 тыс. либо полное или частичное закрытие стадиона.

Напомним, Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн.