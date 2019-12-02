Стадион «Атлетико» может быть дисквалифицирован из-за угроз фанатов Гризманну

Контрольно-дисциплинарный комитет Примеры изучит видео и аудиозапись матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) в связи с угрозами со стороны болельщиков в адрес французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, болельщики скандировали: «Гризманн, умри», а также оскорбляли футболиста. Подобные действия фанатов подпадают под пункт дисциплинарного кодекса, где речь идёт о «возгласах, которые провоцируют насилие или представляют презрение по отношению к людям, участвующим в матче».
Если вина болельщиков мадридского клуба будет доказана, «Атлетико» может грозить штраф в размере до € 90 тыс. либо полное или частичное закрытие стадиона.
Напомним, Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн.
- 2 декабря 2019
-
22:09
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:08
-
20:59
-
20:59
-
20:30
-
20:30
-
20:10
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:48
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:09
-
18:54
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:38
-
17:36
-
17:20