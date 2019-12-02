Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак»

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что комитет проанализирует работу арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0).



«Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.



Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской — там могут находиться только арбитры и инспектор матча», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.