Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак»

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что комитет проанализирует работу арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0).

«Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.

Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской — там могут находиться только арбитры и инспектор матча», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019