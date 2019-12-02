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Гончаренко: кричать, что во всём виноваты судьи, не буду. Оценивайте сами

Гончаренко: кричать, что во всём виноваты судьи, не буду. Оценивайте сами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал комментировать работу судейской бригады в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Нам удалось выпустить пар в раздевалке. Кричать, что во всём виноваты судьи, не буду. Смотрите и оценивайте ситуацию сами», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Тульский «Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский ЦСКА (33) — на 3-м месте. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром», матч состоится 7 декабря. Тульскому «Арсеналу» 6 декабря предстоит домашняя игра с московским «Локомотивом».

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