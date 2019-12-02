Сулейманов: «Краснодару» надо было дожимать «Тамбов»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).



«С такими командами, как «Тамбов», довольно сложно играть. Могу сказать, что даже тяжелее, чем с лидерами. Вся команда становится в оборону, и их тяжело взломать. У нас были моменты, нужно было их реализовывать. Больше ничего не могу сказать. Эта ничья — это наша ошибка.



Нельзя сказать, что у нас были прямо стопроцентные моменты, но они у нас были. Надо было дожимать. Такие игры, конечно, надо выигрывать. Это футбол, так бывает. Нас никак не сбивают результаты соперников. Независимо от того, как сыграли другие команды, мы всегда стараемся выходить и побеждать. Когда-то получается, когда-то нет. На других мы не смотрим.



У нас плотный график, много игр, из состава выпадают игроки, это тяжело, но это не оправдание. Мы в любом случае должны были выигрывать. Матч с «ЦСКА» — это игра с прямым конкурентом. Я не играю из-за перебора жёлтых карточек. Команда будет максимально настроена на победу.



Посмотрите статистику команды, кто лидирует по системе «гол-пас», а потом говорите о моей продуктивности. Я никогда не согласен со своими заменами, я всегда хочу играть. Физически я тоже всегда готов. Наверно, тренеру виднее», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Матвеев: нас бы устроила игра «Краснодара» с «Тамбовом», если бы мы выиграли 1:0