Вандерсон: «Краснодар» не смог выполнить главную установку в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).

«Тамбов» — это команда, которая играла довольно закрыто, большую часть времени они оборонялись. Наша задача на сегодня состояла в том, чтобы найти или создать пространство на половине поля соперника. К сожалению, нам не удалось это сделать и забить гол.



Не может быть никакого оправдания такой игре. Мы восстановились после матча с «Базелем», он никак не повлиял на сегодняшний матч. Причина ничьей с «Тамбовом» заключается в том, что мы не смогли выполнить главную установку на игру.



Прошлый матч с «Тамбовом» не был легче, тогда нам просто удалось забить на первых минутах. Возможно, нам было немного проще только благодаря этому голу, но в целом — нет, тот матч был таким же сложным. В России нет слабых соперников. Мы должны подробно разбирать игры каждого соперника, находить слабые стороны и пользоваться этим. Должны выходить на поле и показывать качественный футбол. Если мы будем играть так, как мы хотим, нас никто не сможет остановить.



Конечно, мы ждём от матча с ЦСКА только победы. Нужно выходить, бороться и уходить на зимний перерыв, находясь в тройке лидеров. Это очень важно для нас.



Лично для меня важен как матч с ЦСКА, так и матч с «Хетафе». Я думаю, что у команды такое же мнение. Нам необходимо показывать хороший футбол как в Лиге Европы, так и в чемпионате России. Мы хотим выйти из группы в Лиге Европы, но хотим также закрепиться на втором месте в чемпионате России. Именно поэтому не нужно ставить один матч выше или ниже другого», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.