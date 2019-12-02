Результаты церемонии вручения «Золотого мяча» — 2019: таблица

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Обладателем главного приза стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Эта награда стала шестой для 32-летнего аргентинского игрока.



Таблица результатов церемонии вручения «Золотого мяча» выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)

4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»)

7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»)

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)

11. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»)

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

14. Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, «Ювентус»)

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»)

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)

21–20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»)

21–20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)

22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»)

23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»)

25–24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

25–24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

27–26. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»)

27–26. Карим Бензема (Франция, «Реал»)

28–30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»)

28–30. Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»)

28–30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»)