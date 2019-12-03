Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Дейк объяснил слова про Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча»

Ван Дейк объяснил слова про Роналду на церемонии в
Ван Дейк объяснил слова про Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в «Твиттере» объяснил своё высказывание в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоялась накануне, 2 декабря, в Париже.

Напомним, перед началом мероприятия ван Дейка попросили прокомментировать отсутствие в зале португальца, на что тот ответил: «Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?».

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на слова Вирджила следующим сообщением: «Нет… Криштиану гораздо лучше тебя, ты не в его лиге».

Ван Дейк ответил так: «Привет, Пирс. Если бы вы не подхватывали шум в социальных сетях, а послушали моё интервью целиком, то знали бы, что я пошутил и отношусь к Месси и Роналду с уважением».

«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно
У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019