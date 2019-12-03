Ван Дейк объяснил слова про Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в «Твиттере» объяснил своё высказывание в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоялась накануне, 2 декабря, в Париже.
Напомним, перед началом мероприятия ван Дейка попросили прокомментировать отсутствие в зале португальца, на что тот ответил: «Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?».
Британский журналист Пирс Морган отреагировал на слова Вирджила следующим сообщением: «Нет… Криштиану гораздо лучше тебя, ты не в его лиге».
Ван Дейк ответил так: «Привет, Пирс. Если бы вы не подхватывали шум в социальных сетях, а послушали моё интервью целиком, то знали бы, что я пошутил и отношусь к Месси и Роналду с уважением».
«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно
У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».
- 3 декабря 2019
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