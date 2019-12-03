Егоров: матч «Локо» — «Динамо» судил тот Карасёв, которого мы хотим видеть
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра Сергея Карасёва в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо» (1:2).
«Два пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо» назначены абсолютно верно. Сергей очень хорошо провёл матч, это тот Карасёв, которого мы и хотим видеть. Он к этой игре подошёл с полной ответственностью и самоотдачей, принял много правильных решений. К такому и надо стремиться», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, набрав 34 очка в 18 турах. «Динамо» располагается на шестом месте с 24 очками в активе.
Филипп: матч с «Локомотивом» — мой лучший в России
Читайте также
- 3 декабря 2019
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:35
-
15:09
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:08
-
12:52
-
12:29
-
12:15
-
12:06
-
11:40
-
11:15
-
10:52
-
10:47
-
10:33
-
10:30
-
10:20
Партнерский контент