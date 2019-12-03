Егоров: матч «Локо» — «Динамо» судил тот Карасёв, которого мы хотим видеть

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра Сергея Карасёва в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо» (1:2).

«Два пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо» назначены абсолютно верно. Сергей очень хорошо провёл матч, это тот Карасёв, которого мы и хотим видеть. Он к этой игре подошёл с полной ответственностью и самоотдачей, принял много правильных решений. К такому и надо стремиться», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, набрав 34 очка в 18 турах. «Динамо» располагается на шестом месте с 24 очками в активе.