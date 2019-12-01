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Филипп: матч с «Локомотивом» мой лучший в России

Филипп: матч с «Локомотивом» мой лучший в России
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Немецкий нападающий забил оба мяча своей команды.

«Можно сказать, что это моя лучшая игра в России на данный момент. Я забил два гола, были ещё моменты. Возможно, иногда принимал неверные решения, но очень много работал на себя и на команду. Буду стараться дальше улучшать свою игру, чтобы были матчи ещё лучше.

У меня не было желания пробить паненкой, как сделал Миранчук. Хотя мне очень понравилось, как пробил футболист «Локомотива». Я хотел пробить более безопасно, мне не хотелось рисковать. Считаю, что правильно сделал. Но этот пенальти в исполнении Миранчука, конечно, был удивительным и очень мне понравился", — сказал Филипп в эфире «Матч ТВ».

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