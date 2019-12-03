Стадион ЦСКА удостоился награды от Правительства Москвы

Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает официальный сайт «армейского» клуба.

«ВЭБ Арена» была удостоена награды за организацию физической культуры и спорта и лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры.

«ВЭБ Арена» была запущена в эксплуатацию в 2016 году. Стоимость строительства стадиона составила $ 350 млн. Вместимость арены составляет 30 457 зрителей.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре московский клуб сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 7 декабря в Краснодаре на одноимённом стадионе, начало матча в — 16:30 мск.