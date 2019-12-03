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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии
ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.

20-летний нападающий провёл 16 матчей в этом сезоне чемпионата Словакии. Боженик забил три гола и не отметился результативными передачами. «Жилина» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка в 17 матчах.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге с 33 очками после 18 туров. Ближайший матч в чемпионате России московский клуб проведёт с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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