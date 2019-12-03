Хедира перенесёт операцию на колене 4 декабря

Завтра, 4 декабря, полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира перенесёт операцию на левом колене, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Напомним, немецкий игрок испытывал проблемы с коленом, из-за чего не принял участие в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2). В ходе медицинских тестов у Хедиры была выявлена проблема со связками левого колена. Операция будет проведена в клинике в Аугсбурге.
Хедира выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отметился одной результативной передачей. Туринский «Ювентус» набрал 36 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (37).
- 3 декабря 2019
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