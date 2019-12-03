Бартомеу: думаю, что у Месси будет ещё много «Золотых мячей»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит выигрывать «Золотые мячи».

«Месси будет играть ещё много лет, у него действующий контракт с «Барселоной». Но продление контракта — это другой вопрос. Сейчас мы радуемся тому, что Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». Я уверен, что их будет ещё много», — приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее нападающий завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.



В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.