Месси: Роналду бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал итоги вручения награды «Золотой мяч»-2019, а также поделился мнением о том, по каким критериям определяют победителя в данной номинации.
«Я не могу сказать, кто лучше между мной и Роналду. Мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры.
Чтобы получить «Золотой мяч», вам нужно провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Победа в Европе с вашим клубом даёт вам больше шансов на эту награду, по крайней мере, в большинстве случаев.
Когда Криштиану выиграл в пятый раз, он пережил великую эпоху с «Реалом», в которой он выиграл всё. Роналду это заслужил. Тогда я думал, что мог бы сделать гораздо больше. Как я это пережил? На самом деле, не слишком хорошо. Осознание того, что я не единственный, у кого пять золотых мячей, немного задевало меня», — приводит слова Месси L’Equipe.
В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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