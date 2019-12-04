Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль» Санчо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
«Он очень хороший игрок, но я даже представить не могу, откуда берутся слухи о нём. От нас это точно не может исходить, потому что мы не говорили об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но не могу это изменить. Если бы слухи о Санчо были правдой, то кроме определённых людей про это бы никто не знал. Проблемой для совершения этого трансфера может быть его трансферная стоимость. А сейчас мне совершенно нечего сказать на эту тему», — приводит слова Клоппа Goal.
В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 11 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.
- 4 декабря 2019
-
10:38
-
10:21
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
08:58
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
04:55
-
04:21
-
04:00
-
03:33
-
02:49
-
02:28
-
02:13
-
01:47
-
01:32
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:22
-
00:17
- 3 декабря 2019
-
23:50
-
23:50