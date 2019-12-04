Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль» Санчо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Он очень хороший игрок, но я даже представить не могу, откуда берутся слухи о нём. От нас это точно не может исходить, потому что мы не говорили об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но не могу это изменить. Если бы слухи о Санчо были правдой, то кроме определённых людей про это бы никто не знал. Проблемой для совершения этого трансфера может быть его трансферная стоимость. А сейчас мне совершенно нечего сказать на эту тему», — приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 11 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.