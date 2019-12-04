Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему жил в отеле, а не в доме или квартире, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

«Я должен был бы убирать, но я не хочу это делать. Мне пришлось бы гладить, но я не знаю, как это делается. Мне нужно было бы готовить, и я жарил бы яйца и колбаски. Это единственное, что я могу делать.



Я был бы очень несчастен в доме или квартире. Я жил в отличном номере всё это время. Это не было похоже на то, что через неделю мне нужно уезжать. Это было моё. У меня был телевизор, мои книги и компьютер. Когда я хотел, мне приносили кофе, обед или ужин. Если бы я жил один в квартире, то всё было бы гораздо сложнее", — приводит слова Моуринью Goal.

Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.