Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему жил в отеле, а не в доме или квартире, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».
«Я должен был бы убирать, но я не хочу это делать. Мне пришлось бы гладить, но я не знаю, как это делается. Мне нужно было бы готовить, и я жарил бы яйца и колбаски. Это единственное, что я могу делать.
Я был бы очень несчастен в доме или квартире. Я жил в отличном номере всё это время. Это не было похоже на то, что через неделю мне нужно уезжать. Это было моё. У меня был телевизор, мои книги и компьютер. Когда я хотел, мне приносили кофе, обед или ужин. Если бы я жил один в квартире, то всё было бы гораздо сложнее", — приводит слова Моуринью Goal.
Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
- 4 декабря 2019
-
12:08
-
12:05
-
11:51
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
10:55
-
10:48
-
10:38
-
10:21
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
08:58
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
04:55
-
04:21
-
04:00
-
03:33
-
02:49
-
02:28
-
02:13
-
01:47
-
01:32
-
01:06
-
01:00
-
00:56