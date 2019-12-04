Фанатское объединение ЦСКА высказалось о задержаниях болельщиков «Спартака»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» выступило с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«По ситуации последний дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!» — приводится заявление в «инстаграме» «Людей в чёрном».