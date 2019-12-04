Обамеянг ответил Джошуа, который считает, что Кейн победит его в бою

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не согласен с тем, что он бы проиграл бой форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

В интервью BBC бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа спросили: кто бы победил в гипотетическом бою между Пьер-Эмериком Обамеянгом и Гарри Кейном? Выбор Джошуа пал на нападающего «Тоттенхэма» и английской сборной.

«Это сложный вопрос, но, скорее всего, я выберу Кейна», — приводит слова Джошуа BBC.



Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал твит BBC c фрагментом видео того момента. «Я разочарован, здоровяк», — написал нападающий «Арсенала» Джошуа в своём твиттер-аккаунте.

Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Игрок сборной Габона забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.