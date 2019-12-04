Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обамеянг ответил Джошуа, который считает, что Кейн победит его в бою

Обамеянг ответил Джошуа, который считает, что Кейн победит его в бою
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не согласен с тем, что он бы проиграл бой форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

В интервью BBC бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа спросили: кто бы победил в гипотетическом бою между Пьер-Эмериком Обамеянгом и Гарри Кейном? Выбор Джошуа пал на нападающего «Тоттенхэма» и английской сборной.

«Это сложный вопрос, но, скорее всего, я выберу Кейна», — приводит слова Джошуа BBC.

Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал твит BBC c фрагментом видео того момента. «Я разочарован, здоровяк», — написал нападающий «Арсенала» Джошуа в своём твиттер-аккаунте.

Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Игрок сборной Габона забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Интер» включился в борьбу с «Реалом» и «Барселоной» за Обамеянга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019