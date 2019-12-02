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«Интер» включился в борьбу с «Реалом» и «Барселоной» за Обамеянга

«Интер» включился в борьбу с «Реалом» и «Барселоной» за Обамеянга
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб включился в борьбу за нападающего сборной Габона, на которого претендуют «Реал» и «Барселона». Несмотря на трансфер Ромелу Лукаку минувшим летом, «Интер» ищет ещё одного нападающего, так как многие европейские клубы хотят подписать форварда команды Лаутаро Мартинеса. Как сообщает источник, в Обамеянге заинтересован лично главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Габонский нападающий забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. «Арсенал» занимает 8-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков в 14 турах.

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