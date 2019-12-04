Семак: забавно и смешно слышать о проблемах Лунёва с алкоголем

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что вратарь команды Андрей Лунёв имеет проблемы с алкоголем. 12 июня 2019 года Лунёв был задержан в аэропорту Внуково, в его крови нашли 0,77 промилле алкоголя.
«Мне было очень забавно и смешно. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали ещё время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришёл в норму и работал вместе с командой», — приводит слова Семака «Фонтанка».
В нынешнем сезоне 28-летний Лунёв провёл 11 матчей в РПЛ и пропустил пять голов.
- 4 декабря 2019
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