Семак: надеюсь, что Лунёв и Малком будут готовы к первому зимнему сбору

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков — голкипера Андрея Лунёва и бразильского нападающего Малкома.
«Состояние Лунёва улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнёт тренироваться в общей группе.
У Малкома всё идёт по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернётся из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба.
В нынешнем сезоне 28-летний Лунёв провёл 11 матчей в РПЛ и пропустил пять голов. На счету 22-летнего Малкома два матча в РПЛ.
- 4 декабря 2019
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